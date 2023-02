Concours professionnel CEEP 2023 DIR Atlantique

En application des dispositions du décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’État et de l’arrêté du 26 février 2019, fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de CEEP des TPE et sous réserve de signature de l’arrêté préfectoral fixant le nombre de postes offerts, un concours professionnel pour l’avancement au grade de chef(fe) d’équipe d’exploitation principal(e) des travaux publics de l’État est organisé au titre de l’année 2023 à la Direction Interdépartementale des Routes de l’Atlantique en ce qui concerne la branche routes – bases aériennes (RBA).

Date limite d’envoi des dossiers d’inscription : 9 Mars 2023 à 16h00 (cachet de la poste faisant foi)

Date épreuve écrite : 6 Avril 2023 de 13h30 à 16h30

L’épreuve écrite se déroulera à Bordeaux (l’adresse sera précisée sur les courriers de convocation).

Date épreuve orale : 11 et 12 Mai 2023

Date limite d’envoi du dossier RAEP : 2 Mai 2023 à 16h00 (le cachet de la poste faisant foi)

Au-delà des dates limites indiquées ci-dessus, votre candidature ne sera plus recevable